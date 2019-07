Ballenpresse und Stoppelfeld brennen in Laufen

Beim Pressen von Strohballen ist am Freitagnachmittag in Laufen eine Ballenpresse in Brand geraten. Das Feuer ging auch auf das Stoppelfeld über und verwüstete es auf rund 50 Aren.

Verletzt wurde dabei niemand, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können.