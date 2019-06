Autofahrerin stirbt nach Selbstunfall

Bei einem Selbstunfall in Pratteln ist eine Autofahrerin am Freitag in einem Kreisel in eine Mauer geprallt. Die 50-jährige Frau zog sich schwerste Verletzungen zu, denen sie kurze Zeit später im Spital erlag.

Zugetragen hat sich der Unfall laut Baselbieter Polizei kurz vor 13 in der Krummeneichstrasse unmittelbar nach der Bushaltestelle «Hülften». Auf der Fahrt in Richtung Pratteln touchierte die Frau kurz vor der Einfahrt in den Hülftenkreisel auf der rechten Seite der Fahrbahn einen Randstein und dann die Leitplanke.