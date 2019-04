Auto kollidiert mit Velo in Kreisel

Auf dem Kreisverkehrsplatz in der Birseckstrasse in Arlesheim ist am Donnerstag eine Velofahrerin von einem Auto touchiert worden. Die 46-jährige Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Autolenkerin fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.