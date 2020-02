Auto durch Brand vollständig zerstört

In Münchenstein ist am Mittwoch ein Personenwagen in Flammen aufgegangen und vollständig zerstört worden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr habe den um 14.32 Uhr gemeldeten Brand an der Blauenstrasse rasch löschen können, teilte die Baselbieter Polizei am Donnerstag mit. Als Brandursache stehe eine technischer Defekt am Fahrzeug im Vordergrund.