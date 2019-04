Aus der Kurve geflogen und Anhänger gerammt

Die Unfallverursacherin sowie die Lenkerin des zweiten Autos seien beim Unfall verletzt worden und mussten durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Passiert ist der Unfall am Freitagabend kurz vor 20.45 Uhr. Die Unfallverursacherin war in Richtung Läufelfingen unterwegs,.