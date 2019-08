Auf ins klingende Museum

Es ist mucksmäuschen still im Raum, als die ersten Töne der grossen Britannic-Orgel erklingen. Klar, prächtig und wuchtig erschallt «Die Morgenstimmung» von Edvard Grieg. Nach einigen Sekunden des Verharrens, kommt Bewegung in die Gruppe. Hinter der Orgel führen Stufen hoch – zu kleinen Fenstern, die in das Innenleben des Instruments schauen lassen. Ein leises Raunen ist zu hören.