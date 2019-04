Auf der Suche nach dem «Dahinter»

Grosse Sammlung literarischer Dokumente

Ein bedeutendes Element der Ausstellung ist der rege Kontakt von Silja Walter zum Schwarzbubenland, zu Dornach und zum Kloster Mariastein. Ernst Eggenschwiler, ehemaliger katholischer Pfarrer von Dornach, ist Strippenzieher der Ausstellung. Er besitzt eine grosse Sammlung literarischer Dokumente von Walter und hat sie persönlich gut gekannt. «Unsere Pfarreiratspräsidentin, die sie aus jungen Jahren kannte, fragte sie 1985 an, ob sie zum 50. Geburtstag der Kirche einen Gottesdienst gestalten wolle. Daraus wurde ein Mysterienspiel, das 1991 zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft sechsmal aufgeführt wurde.»

Auch später blieb der Dornacher Pfarrer in regem Kontakt mit Walter und legte eine Sammlung ihrer Werke an. «Als ihr Elternhaus geräumt wurde, gab sie mir weitere Dokumente. Darunter befanden sich handgeschriebene Gedichte von 1939 und 1940, die sie mir in Plastiksäcken übergab.» Die Texte hätten ihn zutiefst berührt. «Ich habe so viel profitiert von ihr, das möchte ich nun mit anderen teilen. Denn sie hat auch heute und morgen viel zu sagen.»

Die Vernissage «100 Jahre Silja Walter» findet heute um 18.30 Uhr im Heimatmuseum Schwarzbubenland in Dornach statt. Die Ausstellung läuft bis am 19. Mai.