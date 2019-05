Auch Frauen radikalisieren sich

Am Ziel eingetroffen, stürmt ihr bereits eine der Vorstands­damen von Frauenplus Baselland entgegen: «Frau Kocabiyikyan – diesen Namen habe ich gefühlt den halben Tag lang auswendig gelernt – schön, dass Sie da sind!» Kocabiyikyan, deren Name tatsächlich nicht gerade einfach ist, hält an diesem Dienstagabend ein Referat im Rahmen der Jahresversammlung des Frauenvereins.

Was sie in den folgenden ­eineinhalb Stunden erzählt, wird die Baselbieterinnen im Saal erschüttert zurücklassen. Silvia ­Kocabiyikyans Fachgebiet sind Frauen, die Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat (IS) beitreten – aus freiem Willen, nicht aus Zwang.

Einsamkeit und Youtube

Kocabiyikyan tritt ans Rednerpult. Das rabenschwarze Haar, die kantigen Gesichtszüge und die vollen Augenbrauen lassen eine kaukasische Herkunft er­ahnen. Sie ist zwar gebürtige ­Armenierin, wuchs jedoch im St. Galler Rheintal auf. «Bitte machen Sie keine Fotos von mir», stellt sie gleich zu Beginn klar. Ihre Arbeit mit radikalisierten Frauen beinhalte heikle Situationen, daher wolle sie sich so gut wie möglich schützen.

Ein Fall, der sie nach wie vor beschäftigt, ist derjenige einer 31-jährigen Winterthurerin, die sich in einen gemässigten Muslim aus Ägypten verliebte. Sie wollten sich in seinem Land eine Zukunft aufbauen, doch der Mann war untreu, die Ehe unglücklich, und die Schweizerin fühlte sich immer einsamer. So begann sie sich für den radikalen Islam zu interessieren.

«Sie war so unglücklich, dass sie sich alleine durch das Internet – beziehungsweise Youtube-­Videos des deutschen Predigers Pierre Vogel – radikalisierte», erzählt Kocabiyikyan. Ohne ein ­einziges Mal in Kontakt mit einem IS-Kämpfer getreten zu sein, habe sie sich ihren vierjährigen Sohn geschnappt und sich auf den Weg nach Syrien gemacht. «Sie wünschte sich, dass ihr Sohn dort als Märtyrer sterben würde.» An der Grenze zur Türkei konnte sie festgenommen werden. «Sie ist eine tragische Figur», sagt Kocabiyikyan traurig, «einst war sie eine glückliche junge Frau.»