Asylbewerber belästigt Seniorin sexuell

In Rheinfelden wurde eine 74-jährige Frau sexuell belästigt. Die Tat ereignete sich am am Rheinufer in der Nähe des Kraftwerks. Die Polizei konnte auf der Fahndung einen 19-jährigen Mann unter dringendem Tatverdacht festnehmen.

Die 74-jährige Schweizerin spazierte in Rheinfelden nichts ahnend in der Nähe des Kraftwerks, als sie plötzlich von einem 19-Jährigen Gambier angegangen wurde. Nach einem kurzen Wortwechsel packte er die Frau unvermittelt und wollte sie küssen, heisst es in der Mitteilung der Aargauer Polizei. Dabei griff er ihr unter die Kleidung und berührte sie unsittlich. Die 74-Jährige habe sich heftig gewehrt und um Hilfe geschrien. Sie wurde dann vom Mann die Uferböschung hinabgezogen. Kurz danach liess er jedoch vom Opfer ab und türmte. Passiert ist der Übergriff am Dienstag gegen elf Uhr morgens.