Antennen-Zoff eskaliert

Eine ergreifende Szene am Haldenweg in Gelterkinden. Adrian Hasler und seine Frau stehen in der Stube ihres Reiheneinfamilienhauses. Sie hat Tränen in den Augen. «Ich spüre die Strahlung sehr wohl», sagt sie und geht langsam auf das Fenster zu. Von dort aus ist die Handyantenne auf dem benachbarten Haus an der Rickenbacherstrasse nicht zu übersehen.