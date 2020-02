«Alles, was man dafür erntet, ist Gemotze»

Um die Erschliessung einer Nachbarparzelle zu ermöglichen, hat der Binninger Gemeinderat das «Strizzi-Haus» an der Hauptstrasse 14 verkauft. Das kam am Montag im Einwohnerrat gar nicht gut an. Vor allem die SP störte sich daran, dass der Gemeinderat das Grundstück veräussert hat, ohne den Einwohnerrat einzubeziehen.