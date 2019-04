Afrikanische Wildkatze in Sissach eingefangen

Das Tier ist wohlauf

In den vergangenen Wochen gingen im Kanton Aargau und jüngst auch im Kanton Basel-Landschaft bei der Polizei mehrere Meldungen bezüglich Sichtungen einer Wildkatze ein. Dabei handelte es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um das in Würenlos entlaufene männliche Jungtier. Die letzten Sichtungen fanden am Samstag vor Ostern in Zeglingen, sowie am Mittwoch in Wenslingen, im Kanton Basel-Landschaft, statt.

Das Tier ist soweit gesund. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hatte die Aktion zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) koordiniert. Bei dem Serval handelt es sich, gemäss des Artenschutzabkommens CITES, um eine gefährdete Tierart.