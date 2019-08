81-Jähriger verursacht Unfall in Pratteln

Gemäss Angaben der Polizei fuhr der 81-Jährige von der Salinenstrasse kommend auf der Hohenrainstrasse in Richtung Liestal. Beim Kreisel Grüssenhölzliweg wollte ein zweiter Personenwagen vom Grüssenhölzliweg ebenfalls in Richtung Liestal fahren. Der 81-Jährige fuhr auf der Gegenfahrbahn unkontrolliert in den Kreisel. Dabei kollidierte er mit dem Heck des korrekt fahrenden Personenwagens. Der Unfallverursacher wurde durch die Sanität in ein Spital überführt. Ein Insasse des zweiten Personenwagens wurde zur Kontrolle ebenfalls in ein Spital gebracht.