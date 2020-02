70-jährige Autofahrerin kollidiert mit Lastwagen

In Bubendorf sind am Donnerstagmorgen ein Lastwagen und zwei Personenfahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Verletzt wurde niemand. Das unfallverursachende Auto erlitt Totalschaden.

Zum Unfall kam es gemäss einer Mitteilung der Baselbieter Polizei von Donnerstag, als kurz nach 10 Uhr eine 70-jährige Autofahrerin auf der Hauptstrasse auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem korrekt fahrenden Lastwagen kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Personenwagen quer auf die Strasse geschleudert, was eine Kollision mit einem weiterer Personenwagen zur Folge hatte.