33-jähriger Mann wird gesucht

Seit Heiligabend wird in Neuenburg am Rhein ein 33-jähriger Mann vermisst. Wie die deutsche Polizei am Freitag mitteilt, wird der Vermisste nun per Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der zuständigen Behörden verliess er seine Arbeit in Weil am Rhein und kehrte daraufhin, aus bis jetzt unbekannten Gründen, nicht nach Hause.

Bis anhin wurden unter anderem schon Polizeihubschrauber und Suchhunde eingesetzt. Leider blieb die Fahndung bis dato erfolglos.

Wie die Polizei mitteilt, könnte der Verschwundene sich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befinden.

Personen, die Hinweise zu dem Gesuchten haben, sollen sich bitte an das Polizeipräsidium Freiburg wenden.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 188 cm gross

schlank

kurze dunkelblonde Haare