29-Jähriger verursacht Selbstunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach 01.00 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstrasse in Waldenburg ein Selbstunfall eines Personenwagenlenkers.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 29-jährige Personenwagenlenker auf der Hauptstrasse in Waldenburg in Richtung Langenbruck. Bei dem Abzweiger zur alten Hauensteinstrasse verlor der Autofahrer aus noch nicht restlos geklärten Gründen die Beherrschung über sein Fahrzeug und prallte in der dortigen Linkskurve in die rechtsseitige Mauer. Anschliessend rutschte der Personenwagen über die Fahrbahn und kollidierte frontal mit der linksseitigen Leitplanke. Danach drehte sich das Fahrzeug um 90 Grad und kam schlussendlich, querstehend, auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.