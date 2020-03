25-jähriger Autofahrer knallt in Gartenmauer

Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch kurz nach 11 Uhr in eine Gartenmauer in Münchenstein. Er befand sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Baselland auf der Schmidholzstrasse in Richtung Alt-Münchenstein. Aus Gründen, die bis anhin nicht restlos geklärt werden konnten, geriet er über den rechten Fahrrbanrand hinaus und knallte frontal in die Gartenmauer.