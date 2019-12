2022 Pfeifen für ein Halleluja

Am 13. Januar fährt in der Tramstrasse in Muttenz der erste Sattelschlepper vor. Er liefert Teile der neuen Orgel für die katholische Kirche; bis Ostern ist das 12?Tonnen schwere Musikinstrument eingebaut. Danach folgen die Feineinstellungen, bevor Priester René Hügin die Orgel am Pfingstsonntag segnet und die Besucher des Festgottesdienstes erstmals ein Ohr voll nehmen können. Am Tag darauf findet ein separates Orgelkonzert statt.