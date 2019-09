14-jähriger Velofahrer prallt in Lieferwagen

Ein 14-jähriger Velofahrer hat am Freitag in Rothenfluh bei einem Zusammenstoss mit einem Lieferwagen erhebliche Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Gemäss Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der junge Fahrradfahrer von «Ob der Kirche» herkommend durch das Griesgässli in Richtung Grendelgasse. Gleichzeitig fuhr ein 31-jähriger Lieferwagenlenker in die entgegengesetzte Richtung.