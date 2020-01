12-jähriger Schüler dröhnt sich mit Xanax-Pillen zu

Am Mittwochmorgen kam es an der Sekundarschule Gelterkinden zu einem Polizeieinsatz, nachdem Meldung ergangen war, dass an der Schule verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel im Umlauf seien und möglicherweise auch gehandelt würden.

Wie 20 Minuten berichtet, wurde bereits am Dienstagmorgen ein Gläschen mit Xanax-Pillen auf dem Schulhof herumgereicht. Am späteren Nachmittag wurde ein unter Drogen stehender 12-Jähriger beim Bahnhof Gelterkinden gesehen. Eine 15-Jährige hat den Jungen in desolatem Zustand im Bahnhofsshop angetroffen. «Er konnte nicht mehr richtig laufen. Ich wusste nicht wie ich handeln soll», erzählt die Teenagerin. Sie sei mit ihm an die frische Luft gegangen und habe sich mit ihm hingesetzt. «Er konnte nicht einmal mehr stabil sitzen, ich musste ihn halten.»