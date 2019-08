Für einen attraktiven Wirtschafts- und Wohnkanton Baselland

Diesmal wollen die Baselbieter Bürgerlichen das Feld nicht der SP überlassen: Sie haben am Montag in Allschwil ihre Werbekampagne für ein Ja zur Steuervorlage 17 gestartet. Über die ­Vorlage wird am 24. November an der Urne ­abgestimmt, nachdem die Sozialdemokraten im Parlament dafür gesorgt haben, dass das Volk das letzte Wort dazu hat. Der Landrat hat die Steuervorlage im Juni dieses ­Jahres mit 57 zu 23 Stimmen ­verabschiedet.