Falscher Polizist schlägt wieder zu

Im diesem Fall erhielt eine 84-jährige Rentnerin am Mittwoch mehrere Telefonanrufe einer Frau, welche sich als «Polizistin» ausgab. Diese soll laut Staatsanwaltschaft Basel-Stadt erklärt haben, dass die Polizei mehrere Personen festgenommen habe. Dabei habe man ein Notizbuch sichergestellt, in welchem ihr Name und ihre Bankdaten notiert seien. Die falsche Polizistin machte der älteren Frau klar, dass eine grosse Gefahr bestehe, und dass ihr Geld abgehoben werden müsse.