E-Kutsche aus Köln erstmals an der Basler Fasnacht

An der kommenden Fasnacht soll erstmals eine Chaise ohne Pferde teilnehmen. Das Gefährt nennt sich E-Kutsche und stammt aus Köln. Gemäss Olivier Bieli, der sich seit Jahren für eine Fasnacht ohne Pferde einsetzt, handelt es sich um die neue Formation Die Rasierte, die auf der E-Kutsche am Cortège vom Fasnachtsmontag und -mittwoch dabei sein will.