Vo Larve, Zeedel und Goschdüm

Jahrelang hat er sich um die Fasnacht foutiert, weil er zu dieser Zeit stets in den Skiferien gewesen ist. Nun erhält Beni über die Freundin Charlotte Einblick in die Welt dieses Basler Volksbrauchs. Bei einem Besuch im Keller der Gruppe namens Schyssdrägg­ziigli lernt er von Albi und Julia, wie man Larven macht, von Sophie, was es mit dem Vorträbler auf sich hat, und erfährt auch, was ein Tambourmajorstock ist.