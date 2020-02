Das Warten auf die drei «Lyyche»

Das eine Fenster im Parterre ihres Hauses zum Breo am Nadelberg haben die Studenten der Zofingia bereits mit Werbeplakaten zugeklebt. Und hinten im grossen Raum liegt ein riesiger Prospekt am Boden, den sie noch fertig malen müssen. Der Termin rückt näher: In knapp zwei Wochen steht die 131. Auflage des Zofingerconzärtlis an.