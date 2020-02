Vom ersten Morgestraich und von Eltern, die es nicht draufhatten …

Mein erster Morgestraich verbrachte ich auf dem Rücken meines Vaters.

Ich war vier. Wir standen in der Aeschenvorstadt. Ernst, der Billeteur meines Vaters, war Pfeifer bei der Lälli. Und die marschierte beim Goldenen Sternen ab.

ERNST WAR DER EINZIGE AKTIVE PFEIFER, DEN VATER KANNTE. BEIM THEMA FASNACHT WAR DER SECHSER-TRÄMLER NÄMLICH STUR WIE DIE SCHIENEN, AUF DENEN ER FUHR: «Männer in Frauenfummeln? Ja, wo gibts denn so etwas?! SICHER NICHT BEI UNS!»

Wie so oft im Leben hatte sich der Vater getäuscht.

Aber immerhin: «Einmal muss der Bub ja einen Morgestraich miterleben – was denkst du, Lotti?»

CARLOTTA ZEIGTE IHM DEN STINKEFINGER, WAS ZU JENER ZEIT EINFACH NUR EIN TIPPEN AN DIE STIRN BEDEUTETE: «NICHT MIT M I R! Das ist reine Männer­sache. Frauen haben an der Fasnacht eh nichts verloren …»

So aufgeschlossen Carlotta auch war: Punkto Fasnacht ritt sie auf derselben Welle wie ihr Alter: «So etwas kommt in unserer Familie gar nicht infrage…»

Irgendwie hatten da alle eine Fasnachtsphobie. KEINER HATTE ES DRAUF!

Die Omama offenbarte mir dann viele Jahrzehnte später nach einer zweiten Flasche ihres klebrigen Asti Spumante ihr Fasnachts-Leid-Lied:

«… ein einziges Mal konnte ich den Morgestraich miterleben. Das war bei meinem Onkel ­Gernot. Er hatte sein Haus in der Gerbergasse. Und ich durfte auf den grossen Moment hin bei ihm übernachten.

15 Minuten vor dem Vier-Uhr-Schlag standen wir bei Kerzenlicht in seiner Stube. Gernot hatte das ganze Haus ver­rammelt – alle Läden waren ­geschlossen: ‹DA DRAUSSEN TOBT SICH JETZT DER MOB AUS – DAMIT WOLLEN WIR NICHTS ZU TUN HABEN, LUGGI!›

Als die Stadt erbebte und alle Lichter ausgingen, erspähten wir durch die Läden-Lamellen die gespenstischen Lichter der Laternen. Vermummte Gestalten zogen vorbei – wilde Derwisch-Züge. Mein Herz klopfte heftig – ich musste mich wieder hinlegen. Aber ich konnte keine Sekunde schlafen. Mir war als kleines Mädchen schon klar: Einmal will ich das alles zusammen mit dem Mob auf der Strasse miterleben. Und nicht hinter verschlossenen Fensterläden.»