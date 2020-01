Das Offizielle gehört den Jungen

Und was sagt die Jury?

Nicole Kim, Sascha Herzog, Sie haben jeweils die Leistungen der Pfeifer und Trommler mitbewertet. Wie zufrieden sind Sie mit dem Niveau, auf dem heute gespielt wurde?

Kim: Das Niveau war sehr hoch, es war fantastisch zum Zuhören.

Herzog: Man merkt, dass die Jungen Gas geben und die Alten anfangen zu strampeln. Wir als Jury sind total zufrieden.

Die Alten waren in diesem Jahr sehr jung. Woran liegt das?

Herzog: Die Jungen haben sich formiert, so, wie wir uns früher auch. Es brauchte zwei bis drei Jahre, doch nun trommeln sie so viel, dass sie das Niveau erreicht haben, um auch ganz vorne mitzumachen.

Finden Sie es schade, dass die ältere Generation kaum noch vertreten ist?

Kim: Es wäre toll, wenn die alten Kämpen wieder mal auf der Bühne stehen würden, doch es ist nun mal so, wie es ist.

Sind Ihnen irgendwelche Trends aufgefallen?

Kim: Es wurden wieder mehr traditionelle Märsche gepfiffen. Ich mag neue Märsche, doch auch die alte Fasnachtsmusik gehört auf die Bühne.

Der «Zic Zac» war bei den Trommlern sehr beliebt...Herzog: Ja, das ist ein neuer Marsch von Fabian Egger. So wie auch Ivan Kym mit «Basel Nord» vor einigen Jahren, hat er damit sozusagen eine neue Zeitepoche eingeläutet. Die Jungen sind von diesen neuen Märschen begeistert – was sich auch in ihrer Marschauswahl widerspiegelte.

Bei den Alten pfiff sich die Gruppe der Rätz-Clique mit dem «Arabi» auf den zweiten Rang. Kann man denn mit einem leichten Marsch die gleiche Punktzahl erreichen wie mit einem schwierigen?

Kim: Ja, auf jeden Fall.

Andrea Schuhmacher