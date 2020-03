Der Traum von einer Gesangskarriere

Nun geht es für beide in die nächste Runde: die «Battles». Diese werden am Montagabend auf 3+ ausgestrahlt. Nach den Blinds hatte jeder Coach ein Team mit 14 Talenten. Diese treten nun in Zweier-Gruppen gegeneinander an. In dieser Runde möchte jedes Talent Gas geben und seinen Battle-Partner fertig machen.

Das ist nicht einfach, denn sie müssen miteinander einen Song singen, aber nur ein Talent schafft es weiter. Die sieben Gewinner müssen sich nach dem Battle nochmals im Sing-off beweisen, denn von diesen sieben Talenten kommen wiederum nur zwei ins Finale. Im Sing-off singen die Talente ihren Song aus der ersten Runde.

Rossinelli coacht

Sowohl Dayang als auch Musa haben sich bei den Blinds für das Coaching der Baslerin Anna Rossinelli entschieden. Ob die Entscheidung der Baslerin bei den Battles von der Herkunft ihrer Schützlinge beeinflusst wird, bleibt offen. Möglich ist es, da Dayang nicht gegen Musa antreten muss. So könnten es beide in die Sing-offs schaffen.

Die Songs von Dayang und Musa wurden von Rossinelli ausgesucht. Dayang war nicht glücklich mit dem Song «Be the one» von Dua Lipa: «Ich hatte den Song noch nie gehört und nicht viel Zeit, ihn zu lernen. Nach und nach hat es mir aber sehr viel Spass gemacht.» Musa wurde der Song «You’ve got the Love» von Florence + The Machine zugeteilt. «Ich habe den Song schon gehört, aber noch nie gesungen. Mir hat die Tonlage Sorge bereitet, da ich mich nicht wohlfühle, so hoch zu singen.»

Dayang kommt aus Malaysia und hatte ihren ersten Auftritt bereits mit 15 Jahren. Seither hat sie an zahlreichen Shows teilgenommen. Mittlerweile ist sie auch selber in der Musikbranche tätig. Sie singt in zwei Bands und arbeitet an einem Song, den sie für ihren verstorbenen Bruder geschrieben hat.