Der Kanton Baselland kommt nicht mehr für Schulwechsel auf

In den Abschlussklassen der Fachmaturitätsschule Basel (FMS) von letztem Sommer wimmelte es von Schülern, welche ausserhalb des Stadtkantons wohnen. Vor allem in der zusammengezogenen Klasse der beiden Fachrichtungen Kommunikation/Medien und Musik/Tanz/Theater waren nur rund die Hälfte der Jugendlichen im Kanton Basel-­Stadt zu Hause. In diesen beiden Fachgebieten wurden damals 22 Schüler für ihren Schulabschluss geehrt. Zwei Jahre später werden in diesen Bereichen voraussichtlich lediglich noch vier Pennäler beglückwünscht, wie die Klassen- und Schülerstatistik vom Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt aufzeigt.