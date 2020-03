Wir brauchen Virologen, nicht Demagogen

Niemand wunderts, dass die SVP die Geschmacklosigkeit aufbringt, mit dem Coronavirus ein parteipolitisches Süppchen zu kochen. Zehntausende Grenzgänger, die jeden Tag aus Italien in die Schweiz zur Arbeit fahren, werden von der «Volchs»-Partei als potenzielle nationale Gefahr hingestellt. Die Panikmache soll der schleppend dahindümpelnden Begrenzungsinitiative wieder etwas Auftrieb verschaffen.

Originalton Ex-Nationalrat Christoph Mörgeli auf Twitter: «130 Menschen in Norditalien sind vom Coronavirus infiziert. 70’000 Norditaliener pendeln täglich in die Schweiz. Die Personenfreizügigkeit ist falsch. Jetzt erst recht: Ja zur Begrenzungsinitiative.»

Und selbstverständlich macht auch Christoph Blocher, der Altmeister der Demagogie, die offenen Grenzen für das Eindringen der ansteckenden Seuche verantwortlich. «Die Verantwortlichen können ‹begrenzen›. Doch Politiker schwärmen vor allem in Europa von grenzenlosen Gebieten und unbegrenzter Einwanderung. Gemäss Ideologie der Europäischen Union sind Grenzen für Personen etwas Schlechtes. Darum wurden die Infrastrukturen für Grenzkontrollen in der EU längst weggeräumt und sind schlicht nicht mehr vorhanden. So ist auch das Coronavirus längst in Europa eingedrungen.» Mehr Schlagbäume – weniger Viren. Was für ein primitives Weltbild. Und was für eine schäbige Propaganda.

Auch Rechtsextremisten in Deutschland wittern wieder Morgenluft und benutzen die Ängste in der Bevölkerung vor dem Coronavirus, um gegen Flüchtlinge zu hetzen. AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen spricht von drohender gleichzeitiger Migrations- und Corona-Krise und prophezeit einen «historischen Dammbruch in Sachen illegaler Massenmigration».

Unsere Gesellschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen. Parteipolitische Nabelschau, Sensationsjournalismus, Demagogie und Besserwisserei tragen bestimmt nichts zur Bewältigung der Krise bei.