Wie solidarisch sind die Privatspitäler?

Die Baselbieter Regierung hat am Sonntag wegen des Coronavirus Wahleingriffe an Basel­bieter Spitälern untersagt. Damit sollen Ressourcen (Personal, Material, Geräte) frei werden, um im Bedarfsfall die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Am Montagabend fand dazu eine erste Koordinationssitzung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit den Privat­spitälern statt, wie Generalsekretär Olivier Kungler bestätigt.