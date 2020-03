Staatsanwältin muss laufend nachbessern

Diesmal bestimmte das Coronavirus die Sitzordnung am Strafgericht in Basel: zwei Meter Sitzabstand von jeder zu jedem. Aber das war beileibe nicht das einzige Aussergewöhnliche in diesem Prozess, in dem es um einen Elektriker und einen Bauleiter – der Geschäftspartner eines Architekten – geht. Die beiden sollen die Bauherrschaft gemeinsam mit überhöhten Rechnungen betrogen haben, so das einfache Strickmuster des Betrugs.