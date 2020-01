Polizei verfolgt ein Tram, um Fahrgast glücklich zu machen

Auf Facebook teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Dienstagmorgen eine «Anekdote aus dem Polizeialltag»mit: Ein Mann hielt in der Silvesternacht ein Polizeiauto an und berichtete den Beamten, dass er soeben sein Smartphone in einem Tram liegengelassen habe. Er sei dem Tram zwei Stationen nachgerannt, habe es jedoch nicht einholen können. Er bat die Polizisten, ob sie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) anrufen können: Schliesslich habe er ja kein Telefon mehr.