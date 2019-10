Junge Frau in Basel bei Raub verletzt

Eine 23-jährige Praxisangestellte hat am Dienstagnachmittag, um 12.30 Uhr bemerkt, wie ein unbekannter Eindringling sich in der Garderobe einer Praxis am Marktplatz an ihrer Handtasche zu schaffen machte und das Portemonnaie stahl, teilt die Basler Staatsanwaltschaft mit. Als sie den Räuber zur Rede stellte, schlug er ihr ins Gesicht und ergriff die Flucht.