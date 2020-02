Es wäre zumindest eine Erklärung ­dafür, dass verurteilte Vergewaltiger fast straflos davonkommen. Es gibt aber keine Entschuldigung für andere Fälle, wie den eines Mannes, der in zehn Fällen minderjährige Mädchen sexuell genötigt und teilweise vergewaltigt hat und der 2016 nur eine bedingte Gefängnisstrafe von zwei Jahren erhielt. Der Angeklagte hatte einige der Übergriffe sogar gefilmt, und somit das Beweismaterial gleich selber geliefert. Der Begriff der ­sexuellen Nötigung stellt hier eine stossende Verharmlosung dar, zu der unter anderem auch die erzwungene orale und anale Penetration gehören.

Weniger gravierende Delikte werden härter bestraft

Die Auswirkungen von Straftaten auf die Opfer und auch die Motive der Täter sollten bei der Rechtsprechung in der Schweiz stärker gewichtet werden. Ein Nigerianer musste in Bern für mehrere Jahre ins Gefängnis, nachdem die Polizei vor fünf ­Jahren bei ihm zwei Kilogramm Heroin­gemisch sichergestellt hatte. Er war neu in der Schweiz, es war die erste Verurteilung. Auch Steuerbetrüger dürfen in der Regel nicht mit Milde rechnen. Dabei sind weder das Motiv noch die Auswirkungen dieser Delikte ähnlich abscheulich und gravierend wie bei einem Sexualstraftäter.

Diesen «erhöhten Unrechtsgehalt» will nun auch der Bundesrat besser zum Ausdruck bringen. Bei der ­Revision des Sexualstrafrechts soll die Mindeststrafe bei Vergewaltigung auf zwei Jahre erhöht werden, womit bedingte Strafen vom Tisch wären.

An der meist dürftigen Beweislage wird das leider nichts ändern. Es ist aber zu wünschen, dass in den klaren Fällen in Zukunft ohne Milde geurteilt wird. Um den Opfern und damit allen Frauen zu signalisieren: Ihr zählt.