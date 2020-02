Hafenbecken-Kritiker erhält von Baudirektor Isaac Reber einen Maulkorb

Einmal mehr durften sie in der Schweizerischen Bauzeitung «Tec 21» ihre Meinung kundtun, die Beton-Lobbyisten des geplanten und umstrittenen Hafenbeckens3 und des projektierten Container-Umschlagplatzes an der Stadtautobahn. Nach Erscheinen der einseitigen Artikel Ende Oktober wollte sich der Baselbieter Raumplaner Martin Kolb, Pro-Natura-Vorstandsmitglied, nicht mehr zurückhalten. Er griff in die Tasten, um einen Leserbrief im führenden Blatt für Architekten, Ingenieurinnen, Bauträger, Planerinnen, Projektleiter und ­öffentliche Verwaltungen in der Deutschschweiz zu platzieren.