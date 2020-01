Ein wahres Vorfasnachtsfeuerwerk

Baschi, ein Original aus der Kleinbasler Schoofegg-Szene, wehrte sich am lautesten. Er war es auch, der ein paar Fasnächtler zur Drummeli-Alternative anstachelte: s Charivari!

Später geschah das, was in Fasnachtskreisen üblich ist und ihren Weiterbestand garantiert: die Abspaltung. Hansjörg «Häbse» Hersberger, entschloss sich, in seinem eigenen Theater nun auch eine eigene Vorfasnachtsveranstaltung auf die Bretter zu legen – et voilà: Schon blühte ein Mimösli.

MIT DER TOMBOLA-IDEE HATTE DAS FASNACHTS-COMITE DIE ARSCHKARTE GEZOGEN. UND MIT DEN ERSTEN NEUEN VORFASNACHTSVERANSTALTUNGEN, DIE NUN EINE ZÜNDENDE ALTERNATIVE ZUM DAMALS EHER AUSGELUTSCHTEN MONSTRE-TROMMELKONZERT BOTEN, KAM KONKURRENZ AUF!

Rolli Rasser, der Leiter des Theaters Fauteuil, war nun ebenfalls Feuer und Flamme, als das Zyttigsanni zusammen mit Gérard Loch bei ihm vorsprach. Die Schnitzelbängglerin hatte eine zündende Idee: «Statt Drummeli: Pfyfferli!»

Und statt lauten Schenkelklopfpointen bissiger Witz. Der Fauteuil-Keller war bis auf den letzten Platz für die ganze Vorfasnachtszeit ausverkauft – und ist er mit seinem Pfyfferli auch heute noch.

… und viel mehr

Jetzt plötzlich ging das Vorfasnachtsfeuerwerk erst richtig ab: Ridicule … Stubete... Fasnachtskiechli … Kinder-Charivari … Wirrlete... Läggerli. Auch das Theater Arlecchino zog mit seinem Fasnachtsbändeli für Kinder mit – und schiebt dieses Jahr erstmals das Schyssdräggziigli nach.

Nicht genug: Pfeiferprimadonnen und Spitzentambouren (deren Gattung man vor Jahrzehnten allerdings bereits im legendären Museumskonzärtli geniessen konnte) jagen heute vor der Fasnacht mit Spitzenbängg von Auftritt zu Auftritt – selbst Viktor Giacobbo lockt die aktiven Fasnächtler immer am Freitag vor dem Morgestraich nach Winterthur zu einem «Basler Fasnachtsabend» in sein Casino-Theater.

Weniger ist manchmal mehr

Immer mehr laden auch private Veranstalter zu Vorfasnachtsabenden: s Frässerli von Peperoni; dazu kommen die kleinen Perlen wie s Räm-Pläm im Tabourettli oder der zauberhafte Källerstraich im Marionettentheater. Die offene Kirche Elisabethen fasziniert schon seit Jahren mit ihrem «Fasnachts-Gottesdienst» am Sonntagmorgen vor dem Morgestraich. Und natürlich sind da auch zig Cliquen-interne Vorfasnachtsmomente. Die Fasnachtswelt zündet ihre Kerzen an beiden Enden an.

Zurück zum ehrwürdigen, alten Monstre, das einst das allein seligmachende Unterhaltungsglück der langen Vorfasnachtszeit war: Man/frau ist über die Bücher gegangen. Hat sich gute Regisseure angelacht. Top-Schauspieler engagiert. Vor allem aber haben neue Regisseure die Cliquen zu Spitzenleistungen animiert. Ein lumpiger Arabi, ein vergammeltes Charivari-Kostüm, ein müder Witz, der zur Pointe umfunktioniert worden ist – das reicht nicht mehr. Im Zeitalter, da jeder sich über die Mediathek Spitzenunterhaltung reinziehen kann, ist die Messlatte für jede Vorfasnachtsveranstaltung hoch gelegt.

Allerdings besteht die Gefahr wie bei einem grossen Gala­buffet auf dem Traumschiff: Man über(fr)isst sich schnell.

Und wenn das eigentliche Dessert kommt, wenn die Turmglocken vier Mal zum Basler Höhepunkt schlagen: Dann sind die einen Aktiven schon fix und fertig. Und die passiven Geniesser bereits total «überfressen». NICHTS GEHT MEHR!

Für passive Vorfasnachts­besucher wie auch für alle Aktivisten gilt das alte Sprichwort: ­Weniger ist mehr.

Auch zur Vorfasnachtszeit.