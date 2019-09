Ein gutes Neues Jahr – Shana Tova

Seit einem knappen Jahr bin ich Präsident der Israelitischen Gemeinde Basel. Es war ein ereignisreiches Jahr; sicher die meisten Geschehnisse betreffen das Gemeindeleben. Wir erfahren aber als Gemeinde seitens vieler Menschen, gerade auch der Kirchgemeinden und Basler Behörden, grosse Solidarität. Dies ist angesichts des in vielen Ländern Europas aufkeimenden Antisemitismus, wo Juden, weil sie Juden sind, wieder Angst haben müssen, mehr als ein starkes Signal.

Danke!

Für uns Juden richtet sich dieser Tage der Blick auf die hohen jüdischen Feiertage, die mit Rosh Hashana, dem jüdischen Neuen Jahr, ihren Anfang nehmen und mit Jom Kippur, dem Versöhnungstag, ihren Höhepunkt erfahren. Es ist ein Blick in das eigene Seelenleben, aber vor allem ein Akt der Solidarität mit allem, was uns verbindet – über die Religionen hinaus.

Hoffnungsvolle Parabel

Rabbiner Dr. Moshe Baumel hielt uns in seiner Predigt zu Rosh Hashana vor drei Jahren dazu an, uns mittels unserer Gebete um das Wohlergehen der gesamten Schöpfung zu kümmern: «Wir beten heute für unser Volk, aber auch für alle anderen Menschen: Christen, Muslime, Hindu, Buddhisten und viele andere.» Die gesamte Schöpfung, auch das Tierreich und die Natur, sei an Rosch Haschana inbegriffen. Aber dass es in dieser Welt gerecht zugehe, sei einzig und allein uns Menschen überlassen.

Im über 2000 Jahre alten Babylonischen Talmud, der das hebräische Testament diskutiert, wird die Geschichte Choni Hame’agels berichtet (Traktat Taanit 23A). Choni sah einen Mann am Wegrand einen Johannisbrotbaum pflanzen. Er fragte ihn: «Dieser Baum da, in wie viel Jahren wird er Früchte tragen?» Der Mann antwortete: «Das wird mindestens siebzig Jahre dauern.» Choni staunte: «Bist du sicher, wdass du in siebzig Jahren leben wirst?» Der Mann antwortete: «Genauso wie meine Vorfahren den Baum für mich pflanzten, pflanze ich ihn nun für meine Kinder.»

Eine hoffnungsvolle Parabel mit Respekt für vergangene und nächste Generationen und die Natur. Die Geschichte strahlt Vertrauen und Zuversicht aus, dass Generationen von Nachgeborenen die Früchte eigenen Wirkens ernten werden. Dies ist mehr, als der Trendbegriff «nachhaltig» umfasst.