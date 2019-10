Diese leidige Lust auf Verbote

Der Kanton Basel-Landschaft hat soeben den Verkauf von E-Zigaretten an unter 18-Jährige verboten. Der Kommandant der Zürcher Stadtpolizei will für bestimmte Zonen in Zürich ein Alkoholkonsumverbot erlassen. Politiker in Basel-Stadt erwägen ein Verbot von Benzin- und Dieselmotoren. Eine eidgenössische Volksinitiative verlangt ein «lückenloses Verbot» für Tabakwerbung, die sich an Kinder und Jugendliche richtet.