Der Herr Kaiser hat das ganze Jahr Fasnacht

Herr Kaiser (Silvio Fumagalli) ist ein richtiger Haustyrann, nicht bösartig zwar, aber so narzisstisch, dass es auf keine Kuhhaut geht. Er wohnt in seinem grossen Haus in der Dalbe, das er partout als Schlösschen bezeichnet haben will – und bei ihm ist das ganze Jahr Fasnacht. Sein Personal, die grundgütige Hausdame Franziska (Silvia Alioski), das gewitzte neue Dienstmädchen Lotti (Melina Kleiner) und der Butler Sebastian (Roger Gugger), der das Ende eines Satzes immer zweimal sagt, zweimal sagt, hat es nicht einfach.