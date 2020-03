«Das ist ein wahnsinnig harter Schlag, emotional und finanziell»

Im Hintergrund klingelt nicht nur ein Telefon, nein es klingeln gleich deren zwei. Es sind hektische Stunden für Caroline Rasser, natürlich sind sie das, viele Menschen wollen etwas von ihr wissen – schliesslich sind Tausende Kunden betroffen, die nun nicht ins Fauteuil am Spalenberg können, da das Gesundheitsdepartement am Freitag alle Vorstellungen, die mit der Fasnacht in Verbindung stehen, verboten hat.