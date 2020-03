Anna Rossinelli kann sich nur schwer entscheiden

Musa singt mit ihrer Partnerin Merel de Leur den Song «You’ve Got the Love» von Florence + The Machine. Schon von Anfang an ist die Basler Sängerin Anna Rossinelli ein Riesenfan von Musa gewesen. Rossinelli hat den Song für die beiden jungen Sängerinnen ausgesucht und ihnen Tipps gegeben.

Mit ihren Stimmen begeistern Musa und de Leur das Publikum, und auch die Jury überzeugen sie. Rossinelli entscheidet sich aber für Musa, sie habe mit ihrer Körpersprache gepunktet. Die Baslerin kann ihr Glück kaum fassen, somit steht sie mit sieben anderen Talenten aus der Gruppe von Anna Rossinelli in der Auswahl für das Finale.

Schlechtes Gefühl

Für die Baselbieterin Nortasha Dayang hingegen ist der Wettbewerb nach den Battles zu Ende. Ihr wurde der Song «Be the One» von Dua Lipa zugeteilt. Auch bei ihr übernahm Rossi-nelli das Coaching.

«Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich es vermutlich nicht in die Sing-off-Runde schaffe. So habe ich mir das Ziel gesetzt, die Entscheidung für Anna möglichst schwer zu machen und mein Bestes zu geben», sagt Dayang.

Sie habe den Song zuvor noch nie gehört, deshalb war der Anfang schwierig für sie. Dennoch bestätigt auch Rossinelli, dass Dayang während der Vorbereitungen auf die Battles grosse Fortschritte bei der Baselbieterin beobachtet habe.

Dayang und Beadini harmonieren wie fast kein anderes Paar auf der Bühne. Sie gaben dem Zuschauer das Gefühl, als würden sie seit Ewigkeiten zusammen singen. Die Entscheidung für Rossinelli ist schwer. Selbst die anderen Coachs sagen, dass sie froh seien, sich nicht zwischen den beiden Talenten entscheiden zu müssen.

Lange schaut Rossinelli zwischen den beiden Sängerinnen hin und her, bevor sie sich entscheidet: Dayang muss gehen, ihre Partnerin kommt weiter. «Auch wenn ich nicht mehr bei der Show dabei bin, hat sie mir den Anstoss gegeben weiterzumachen. Ich habe jetzt noch mehr Freude an der Musik», sagt Dayang.

Kleine Chance

Nachdem sich Rossinelli ihre Talente ausgesucht hatte, wusste Musa, dass sie jetzt ihr Bestes geben muss. Die Stimme von Musa lässt Rossinelli nicht los. Sie liebt ihre Interpretation des Songs «Toxic» von Britney Spears, den Musa innerhalb von 60 Sekunden vorsingt. So hat sie sich den Platz im Finale gesichert.

«Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich es bis ins Finale schaffe. Die Chance ist so klein, dass sich Anna ausgerechnet für mich entscheidet», freut sich Musa. Vor Freude kann sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, und für einen kurzen Moment ist sogar die Jury nicht sicher, ob es wirklich Freudentränen sind.