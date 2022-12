Moment der grossen Enttäuschung im Bundesratssaal: Eva Herzog (Dritte von rechts oben) kurz nach ihrer Nicht-Wahl. Foto: Marcel Bieri (Keystone-sda)

Es gab am Mittwochmorgen diesen Moment im Bundeshaus, bei dem sogar die härtesten Kontrahenten von Albert Rösti schmunzeln mussten. Der frisch gewählte SVP-Bundesrat nahm während seiner Rede einen Schluck Wasser und meinte in breitestem Berner Rumantsch: «Ein bisschen nervös ist man ja.» Dann bedankte sich Rösti bei Parteifreunden, Wegbegleitern und seiner «allerliebsten Therese». «Sie kennt mich am besten – und liebt mich trotzdem noch.» Die Leichtigkeit eines Siegers.