Dokumentation der Fasnacht – Basel will sich um sein Weltkultur­erbe kümmern Der Kanton ist stolz auf die «drey scheenschte Dääg» und macht Werbung mit der Unesco-Auszeichnung. Doch selber investiert er kaum in die Fasnacht. Das soll sich nun ändern. Alessandra Paone

Wegen Corona wurde die Fasnacht dieses Jahr bereits zum zweiten Mal abgesagt. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2018. Foto: Pino Covino

Der Stolz war immens, als Ende 2017 die Basler Fasnacht zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Wenige Monate später fand dann der erste Unesco-Cortège statt. Welche Ehre für die Baslerinnen und Basler! Welche Ehre auch für den Kanton, der die Auszeichnung sogleich nutzte, um Werbung in eigener Sache zu machen – ohne jedoch selbst Geld dafür auszugeben.

Nun aber soll die Basler Fasnacht auch durch die Politik und die Verwaltung Wertschätzung erfahren. Der Grosse Rat hat am Mittwoch einen Vorstoss von Balz Herter (Mitte) mit 81 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung überwiesen. Dieser verlangt, dass der Kanton mit Massnahmen dafür sorgt, dass das Weltkulturerbe erhalten bleibt, dokumentiert und vermittelt wird.

Privates Projekt

Zurzeit besteht keine Fachstelle, die diese Aufgabe wahrnimmt. Seit 2004 zeigt das Museum der Kulturen Basel (MKB) zwar eine Ausstellung der «drey scheenschte Dääg». Das MKB verstehe die Basler Fasnacht aber als lokale Ausprägung kultureller Dimensionen wie Zugehörigkeit und setze die Veranstaltung mit anderen kulturellen Phänomenen in Beziehung, schreibt Herter in seinem Anzug. Die Aufgabe des Fasnachts-Comités sei in erster Linie, den Cortège zu organisieren, die Fasnachtsplakette herauszugeben, die Subventionsbeiträge an die teilnehmenden Einheiten zu verteilen und den Nachwuchs zu fördern. Das Comité eigne sich deshalb in seiner Kernaufgabe ebenfalls nicht als zentrale Fachstelle für die systematische Erfassung und Dokumentation des Kulturerbes.

Es gibt bereits das private Projekt «Dokumentation Basler Fasnacht» von Alain Grimm, das genau dieses Ziel verfolgt. Wie «Primenews» berichtete, möchte der Basler Historiker und Kulturmanager mit seinem Vorhaben die verschiedenen dezentralen Bestände und Archive miteinander verknüpfen. Der Vorstoss im Parlament ist auf diese Initiative zugeschnitten. Herter gehört wie viele andere Grossrätinnen und Grossräte Grimms Unterstützungskomitees an.

