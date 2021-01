Kantönligeist beim Impfprozedere – Basel will keine Warteliste, Baselland hingegen schon Wer einen Impftermin buchen will, kommt oft an den Rand der Verzweiflung, weil er mehrfach anrufen oder mailen muss. Warum gibt es keine Warteliste? Mischa Hauswirth

Basel-Stadt will weiterhin keine Wartelisten für eine Corona-Schutzimpfung einführen. Foto: Dominik Plüss/Tamedia

Bislang schien es, als gälte die Regel: Wer am schnellsten klickt oder in der Telefonleitung durchkommt, der bekommt eine Impfung. Viele ältere Menschen und Risikopatienten kamen jedoch zu spät und versuchten bislang vergeblich, einen Termin zu erhalten. Wegen des limitierten Impfstoffangebots können die Impftermine nur in bestimmten zeitlichen Blöcken angeboten werden – abgestimmt auf die Menge Impfstoff, die zur Verfügung steht.

Der Baselbieter R. (74, Name der Red. bekannt) gilt als Hochrisiko-Patient und wollte sich schon mehrfach anmelden. Doch er erhielt bislang keinen Termin, andere waren schneller oder wurden vorgezogen, wie er vermutet. «Besonders ärgert mich, dass ich jedes Mal aufs Neue schreiben oder telefonieren muss», sagt er. «Darum verstehe ich in keiner Weise, warum es uns die Impfverantwortlichen so schwierig machen und man sich auf keine Warteliste setzen kann.» Für ihn, so sagt er, wäre nicht mehr als logisch, dass die Behörden einen benachrichtigen, wenn eine Impfung möglich wäre. Auch aus Basel meldeten sich bei der BaZ Rentner, die das Gleiche kritisierten.