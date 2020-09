Nach Brand auf Lesbos – Basel will Flüchtlinge aus Moria aufnehmen Der Kanton signalisiert gegenüber dem Bund die Bereitschaft, Migranten Unterstützung zu gewähren. Dafür gibt es auch Kritik: SVP-Grossrat Joël Thüring spricht von «Förderung der Unmenschlichkeit». Robin Rickenbacher

Flüchtlinge im Lager Moria hoffen nach dem Brand auf die Hilfe aus Europa. Foto: Socrates Baltagiannis (Keystone)

Die Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria haben eine Welle der Betroffenheit in Europa ausgelöst. Auch in Basel rief die Meldung Bestürzung hervor. Am Mittwochnachmittag traf sich eine Menschengruppe zu einer spontanen Demonstration auf dem Marktplatz, um ihre Solidarität kundzutun und die Politik zum Handeln zu bewegen.