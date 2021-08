Akte Bioabfälle ungelöst – Basel will es mit neuen Bezahlsäckchen richten Die Bewerbung für den European Green Capital Award dauerte wenige Tage. Mit einem neuen System für Grünabfälle hingegen tut sich die Stadt am Rheinknie seit Jahren schwer. Eine Besserung ist zurzeit nicht in Sicht. Mischa Hauswirth

Vielen Baslerinnen und Baslern bleibt heute mangels Alternativen nichts anderes übrig, als ihre Küchenabfälle im normalen Abfallsack zu entsorgen. Foto: Gaetan Bally/Keystone

Wer in Basel seine grünen Küchenabfälle wie Zwiebel-, Rüebli- oder Kartoffelschalen nicht einfach in den kostenpflichtigen Bebbi-Sack werfen will, hat in Basel keine grossen Alternativen: Entweder er hängt sich an eine der privat organisierten Kompostvereinigungen im Quartier, die aber alle mehr als ausgelastet sind und lange Wartelisten haben. Oder er ergattert einen Kartenchip beim Amt für Umwelt und Energie (AUE), um seinen Grünabfall in eine der Bioklappen-Sammelstellen schütten zu können. Meistens befinden sich diese Sammelstellen aber nicht gerade an der nächsten Strassenecke.

Weiter nach der Werbung