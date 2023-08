Zu viele Gefahrenstellen – Basel will eine Velostadt sein – woran es noch fehlt Im Stadtkanton ist der Platz auf den Strassen knapp. Für Velofahrerinnen und -fahrer fehlt oft die entsprechende Infrastruktur. Um diese auszubauen, muss man aber beim Auto abbauen. Andrea Schuhmacher

Die Infrastruktur muss ausgebaut werden, damit Basel zu einer richtigen Velostadt wird. Das ist in dieser Stadt alles andere als einfach. Foto: Nicole Pont

Die Ferien sind vorbei, und Kinder fluten jeden Morgen wieder die Strassen Basels auf dem Weg zur Schule. Vielen wäre es am liebsten, wenn sie diesen Weg zu Fuss oder auf dem Velo bestreiten würden und nicht per Elterntaxi. Doch in Basel trauen sich selbst etliche Erwachsene nicht, mit dem Zweirad durch die Stadt zu fahren. Wieso ist dem so? Welche Massnahmen trifft der Kanton? Das Amt für Mobilität sagt: Basel ist eine Velostadt. Aber stimmt das wirklich?