Nach sechs Jahren zurück in der Schweiz: Amir Abrashi

Weil Taulant Xhaka noch immer verletzt ist, hat der FC Basel am Mittwoch Amir Abrashi vom SC Freiburg leihweise übernommen. Gegen Lugano steht der 30-jährige albanische Nationalspieler bereits in Ciriaco Sforzas Startaustellung, wo er in einer 4-2-3-1-Grundordnung für das defensive Mittelfeld vorgesehen ist. Fast sechs Jahre hat Abrashi nicht mehr in der Schweiz gespielt. Seinen letzten Auftritt hatte er am 2. Mai 2015, als er mit den Grasshoppers gegen den FC Basel spielte.