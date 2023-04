Bund lässt sich Zeit – Basel will Anschluss ans europäische Wasserstoffnetz Stadt und Region Basel sollen nach Ansicht von Wirtschaftsvertretern zur Schweizer Keimzelle für grünen Wasserstoff werden. Das europäische Leitungsnetz könnte jedoch um die Schweiz herumgebaut werden. Kurt Tschan

Wasserstoff lässt sich aus unendlichen Ressourcen produzieren und hinterlässt keine Schadstoffe bei der Verbrennung. Foto: Energiedienst

Es war ein Wortspiel am Trinationalen Wasserstoff-Forum in Basel, das die über 300 Teilnehmer aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz zum Lachen brachte. Auf die Frage, ob die Schweiz den Hype um grünen Wasserstoff als Energieträger verschlafe, antwortete Markus Bareit vom Bundesamt für Energie, wenn schon, dann habe die Schweiz langsam ausgeschlafen. Während also die EU bis in sieben Jahren das 10- bis 20-Fache des heute in der Schweiz verbrauchten Erdgases mit grünem Wasserstoff produzieren will, scheint man in Bundesbern keine Eile zu kennen. Die Zahl der politischen Vorstösse zum Thema ist überschaubar, die Behandlung der Geschäfte so bedächtig wie der Berner Dialekt.